Primeval All seasons
Primeval
12+
Production year
2007
Country
Great Britain/France/Germany/Ireland
Episode duration
43 minutes
TV channel
W
Series rating
8.2
Rate
10
votes
7.2
IMDb
Write review
All seasons of "Primeval"
Season 1
6 episodes
10 February 2007 - 17 March 2007
Season 2
7 episodes
12 January 2008 - 23 February 2008
Season 3
10 episodes
28 March 2009 - 6 June 2009
Season 4
7 episodes
1 January 2011 - 5 February 2011
Season 5
6 episodes
24 May 2011 - 28 June 2011
