Orange Is the New Black All seasons
Orange Is the New Black
18+
Production year
2013
Country
USA
Episode duration
60 minutes
Streaming service
Netflix
Series rating
8.6
11
votes
8
IMDb
All seasons of "Orange Is the New Black"
Season 1
13 episodes
11 July 2013
Season 2
13 episodes
6 June 2014
Season 3
13 episodes
12 June 2015
Season 4
13 episodes
17 June 2016
Season 5
13 episodes
9 June 2017
Season 6
13 episodes
27 July 2018
Season 7
13 episodes
26 July 2019
