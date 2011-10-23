Menu
Once Upon a Time All seasons
Once Upon a Time
18+
Production year
2011
Country
USA
Episode duration
60 minutes
TV channel
ABC
Series rating
8.7
Rate
11
votes
7.7
IMDb
Write review
All seasons of "Once Upon a Time"
Season 1
22 episodes
23 October 2011 - 13 May 2012
Season 2
22 episodes
30 September 2012 - 12 May 2013
Season 3
22 episodes
29 September 2013 - 11 May 2014
Season 4
23 episodes
28 September 2014 - 10 May 2015
Season 5
23 episodes
27 September 2015 - 15 May 2016
Season 6
22 episodes
25 September 2016 - 14 May 2017
Season 7
22 episodes
6 October 2017 - 18 May 2018
