Once Upon a Time poster
Kinoafisha TV Shows Once Upon a Time Seasons

Once Upon a Time All seasons

Once Upon a Time 18+
Production year 2011
Country USA
Episode duration 60 minutes
TV channel ABC

Series rating

8.7
Rate 11 votes
7.7 IMDb
All seasons of "Once Upon a Time"
Once Upon a Time - Season 1 Season 1
22 episodes 23 October 2011 - 13 May 2012
 
Once Upon a Time - Season 2 Season 2
22 episodes 30 September 2012 - 12 May 2013
 
Once Upon a Time - Season 3 Season 3
22 episodes 29 September 2013 - 11 May 2014
 
Once Upon a Time - Season 4 Season 4
23 episodes 28 September 2014 - 10 May 2015
 
Once Upon a Time - Season 5 Season 5
23 episodes 27 September 2015 - 15 May 2016
 
Once Upon a Time - Season 6 Season 6
22 episodes 25 September 2016 - 14 May 2017
 
Once Upon a Time - Season 7 Season 7
22 episodes 6 October 2017 - 18 May 2018
 
