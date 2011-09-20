Menu
New Girl poster
Kinoafisha TV Shows New Girl Seasons

New Girl All seasons

New Girl 16+
Production year 2011
Country USA
Episode duration 30 minutes
TV channel Fox

Series rating

6.9
Rate 10 votes
7.8 IMDb
All seasons of "New Girl"
New Girl - Season 1 Season 1
24 episodes 20 September 2011 - 8 May 2012
 
New Girl - Season 2 Season 2
25 episodes 25 September 2012 - 14 May 2013
 
New Girl - Season 3 Season 3
23 episodes 17 September 2013 - 6 May 2014
 
New Girl - Season 4 Season 4
22 episodes 16 September 2014 - 5 May 2015
 
New Girl - Season 5 Season 5
22 episodes 5 January 2016 - 10 May 2016
 
New Girl - Season 6 Season 6
22 episodes 20 September 2016 - 4 April 2017
 
New Girl - Season 7 Season 7
8 episodes 10 April 2018 - 15 May 2018
 
