New Girl All seasons
New Girl
16+
Production year
2011
Country
USA
Episode duration
30 minutes
TV channel
Fox
Series rating
6.9
Rate
10
votes
7.8
IMDb
Write review
All seasons of "New Girl"
Season 1
24 episodes
20 September 2011 - 8 May 2012
Season 2
25 episodes
25 September 2012 - 14 May 2013
Season 3
23 episodes
17 September 2013 - 6 May 2014
Season 4
22 episodes
16 September 2014 - 5 May 2015
Season 5
22 episodes
5 January 2016 - 10 May 2016
Season 6
22 episodes
20 September 2016 - 4 April 2017
Season 7
8 episodes
10 April 2018 - 15 May 2018
