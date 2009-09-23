Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Modern Family poster
Kinoafisha TV Shows Modern Family Seasons

Modern Family All seasons

Modern Family 16+
Production year 2009
Country USA
Episode duration 30 minutes
TV channel ABC

Series rating

7.7
Rate 10 votes
8.5 IMDb
Write review
All seasons of "Modern Family"
Modern Family - Season 1 Season 1
24 episodes 23 September 2009 - 19 May 2010
 
Modern Family - Season 2 Season 2
24 episodes 22 September 2010 - 25 May 2011
 
Modern Family - Season 3 Season 3
24 episodes 21 September 2011 - 23 May 2012
 
Modern Family - Season 4 Season 4
24 episodes 26 September 2012 - 22 May 2013
 
Modern Family - Season 5 Season 5
24 episodes 25 September 2013 - 21 May 2014
 
Modern Family - Season 6 Season 6
24 episodes 24 September 2014 - 20 May 2015
 
Modern Family - Season 7 Season 7
22 episodes 23 September 2015 - 18 May 2016
 
Modern Family - Season 8 Season 8
22 episodes 21 September 2016 - 17 May 2017
 
Modern Family - Season 9 Season 9
22 episodes 27 September 2017 - 16 May 2018
 
Modern Family - Season 10 Season 10
22 episodes 26 September 2018 - 8 May 2019
 
Modern Family - Season 11 Season 11
18 episodes 25 September 2019 - 8 April 2020
 
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more