Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Misfits poster
Kinoafisha TV Shows Misfits Seasons

Misfits All seasons

Misfits 18+
Production year 2009
Country Great Britain
Episode duration 60 minutes
TV channel E4

Series rating

7.6
Rate 10 votes
8.1 IMDb
Write review
All seasons of "Misfits"
Misfits - Season 1 Season 1
6 episodes 12 November 2009 - 17 December 2009
 
Misfits - Season 2 Season 2
7 episodes 11 November 2010 - 19 December 2010
 
Misfits - Season 3 Season 3
8 episodes 30 October 2011 - 18 December 2011
 
Misfits - Season 4 Season 4
8 episodes 28 October 2012 - 16 December 2012
 
Misfits - Season 5 Season 5
8 episodes 23 October 2013 - 11 December 2013
 
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more