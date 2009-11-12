Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Soundtrack
Posters
Trailers
Quotes
Kinoafisha
TV Shows
Misfits
Seasons
Misfits All seasons
Misfits
18+
Production year
2009
Country
Great Britain
Episode duration
60 minutes
TV channel
E4
Series rating
7.6
Rate
10
votes
8.1
IMDb
Write review
All seasons of "Misfits"
Season 1
6 episodes
12 November 2009 - 17 December 2009
Season 2
7 episodes
11 November 2010 - 19 December 2010
Season 3
8 episodes
30 October 2011 - 18 December 2011
Season 4
8 episodes
28 October 2012 - 16 December 2012
Season 5
8 episodes
23 October 2013 - 11 December 2013
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree