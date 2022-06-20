Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Milicioner s Rublevki 2021 - 2022, season 2

Milicioner s Rublevki season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Milicioner s Rublevki Seasons Season 2
Милиционер с Рублевки 16+
Title Сезон 2
Season premiere 20 June 2022
Production year 2022
Number of episodes 16
Runtime 8 hours 0 minute
"Milicioner s Rublevki" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Милиционер с Рублевки» история молодого еще Владимира Яковлева и его старшего брата продолжается. Володя Яковлев окончил высшую школу милиции и устроился в милицейский участок, который располагается в Барвихе – самом престижном столичном районе. Именно здесь неопытный опер начинает постигать тонкости службы. Действие происходит в лихие 90-е, когда органам правопорядка приходится каждый день держать руку на пульсе. Володя Яковлев частенько попадает в разнообразные ситуации, из которых не всегда может найти выход своими силами. Тогда он обращается за помощью к своему старшему брату.

Series rating

5.2
Rate 12 votes
5 IMDb

Milicioner s Rublevki List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Серия 1
Season 2 Episode 1
20 June 2022
Серия 2
Season 2 Episode 2
20 June 2022
Серия 3
Season 2 Episode 3
21 June 2022
Серия 4
Season 2 Episode 4
21 June 2022
Серия 5
Season 2 Episode 5
23 June 2022
Серия 6
Season 2 Episode 6
23 June 2022
Серия 7
Season 2 Episode 7
27 June 2022
Серия 8
Season 2 Episode 8
27 June 2022
Серия 9
Season 2 Episode 9
28 June 2022
Серия 10
Season 2 Episode 10
28 June 2022
Серия 11
Season 2 Episode 11
29 June 2022
Серия 12
Season 2 Episode 12
29 June 2022
Серия 13
Season 2 Episode 13
30 June 2022
Серия 14
Season 2 Episode 14
30 June 2022
Серия 15
Season 2 Episode 15
1 July 2022
Серия 16
Season 2 Episode 16
1 July 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more