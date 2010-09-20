Menu
Mike & Molly All seasons
Mike & Molly
16+
Production year
2010
Country
USA
Episode duration
30 minutes
TV channel
CBS
Series rating
7.7
10
votes
6.5
IMDb
All seasons of "Mike & Molly"
Season 1
24 episodes
20 September 2010 - 16 May 2011
Season 2
23 episodes
26 September 2011 - 14 May 2012
Season 3
23 episodes
24 September 2012 - 30 May 2013
Season 4
22 episodes
4 November 2013 - 19 May 2014
Season 5
22 episodes
8 December 2014 - 18 May 2015
Season 6
13 episodes
6 January 2016 - 16 May 2016
