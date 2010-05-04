Menu
Luther 18+
Production year 2010
Country Great Britain
Episode duration 60 minutes
8.6
8.4 IMDb
All seasons of "Luther"
Luther - Season 1 Season 1
6 episodes 4 May 2010 - 8 June 2010
 
Luther - Season 2 Season 2
4 episodes 14 June 2011 - 5 July 2011
 
Luther - Season 3 Season 3
4 episodes 2 July 2013 - 23 July 2013
 
Luther - Season 4 Season 4
2 episodes 15 December 2015 - 22 December 2015
 
Luther - Season 5 Season 5
4 episodes 1 January 2019 - 4 January 2019
 
