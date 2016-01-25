Menu
Lucifer All seasons
Lucifer
18+
Production year
2016
Country
USA
Episode duration
45 minutes
TV channel
Fox
Series rating
7.4
Rate
12
votes
8
IMDb
Write review
All seasons of "Lucifer"
Season 1
13 episodes
25 January 2016 - 25 April 2016
Season 2
18 episodes
19 September 2016 - 29 May 2017
Season 3
26 episodes
2 October 2017 - 28 May 2018
Season 4
10 episodes
8 May 2019
Season 5
16 episodes
21 August 2020 - 28 May 2021
Season 6
10 episodes
10 September 2021
