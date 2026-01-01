Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Lucifer Soundtrack

Soundtrack from "Lucifer"

Music from "Lucifer" All info
Lucifer: Seasons 1-5 (Original Television Soundtrack)
Lucifer: Seasons 1-5 (Original Television Soundtrack) 13 tracks. Lucifer Cast
Listen
Lucifer: Season 5 - Bloody Celestial Karaoke Jam (Special Episode Soundtrack)
Lucifer: Season 5 - Bloody Celestial Karaoke Jam (Special Episode Soundtrack) 8 tracks. Lucifer Cast
Listen
Title Artist Time
1 Sinnerman (feat. Tom Ellis) Lucifer Cast / Nina Simone 1:52
2 Heart and Soul (feat. Tom Ellis & Lauren German) Lucifer Cast / Marco Beltrami 0:39
3 All Along the Watchtower (feat. Tom Ellis) Lucifer Cast / Bob Dylan 2:36
4 Eternal Flame (feat. Tom Ellis) Lucifer Cast / William Steinberg 1:35
5 Fever (feat. Lindsey Gort) Lucifer Cast / John Davenport 3:02
6 Luck Be a Lady (feat. Tom Ellis) Lucifer Cast / Frank Loesser 2:35
7 I Will Survive (feat. Tom Ellis & Skye Townsend) Lucifer Cast 1:58
8 My Way (feat. Tom Ellis) Lucifer Cast / Paul Anka 0:38
9 Creep (feat. Tom Ellis) Lucifer Cast / Thom Yorke 1:48
10 Wonderwall (feat. Lesley-Ann Brandt) Lucifer Cast 1:57
11 Someone to Watch Over Me (feat. Tom Ellis & Lesley Ann-Brandt) Lucifer Cast / Ira Gershwin 2:11
12 I Want to Be Evil (feat. Lesley Ann-Brandt) Lucifer Cast / Raymond Taylor 2:01
13 Crime Solving Devil (feat. Tom Ellis) Lucifer Cast / Jeff Russo 0:07
Listen to songs from "Lucifer" (2016) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "Lucifer" in different languages are free for listening online.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more