|Title
|Artist
|Time
|1
|Sinnerman (feat. Tom Ellis)
|Lucifer Cast / Nina Simone
|1:52
|2
|Heart and Soul (feat. Tom Ellis & Lauren German)
|Lucifer Cast / Marco Beltrami
|0:39
|3
|All Along the Watchtower (feat. Tom Ellis)
|Lucifer Cast / Bob Dylan
|2:36
|4
|Eternal Flame (feat. Tom Ellis)
|Lucifer Cast / William Steinberg
|1:35
|5
|Fever (feat. Lindsey Gort)
|Lucifer Cast / John Davenport
|3:02
|6
|Luck Be a Lady (feat. Tom Ellis)
|Lucifer Cast / Frank Loesser
|2:35
|7
|I Will Survive (feat. Tom Ellis & Skye Townsend)
|Lucifer Cast
|1:58
|8
|My Way (feat. Tom Ellis)
|Lucifer Cast / Paul Anka
|0:38
|9
|Creep (feat. Tom Ellis)
|Lucifer Cast / Thom Yorke
|1:48
|10
|Wonderwall (feat. Lesley-Ann Brandt)
|Lucifer Cast
|1:57
|11
|Someone to Watch Over Me (feat. Tom Ellis & Lesley Ann-Brandt)
|Lucifer Cast / Ira Gershwin
|2:11
|12
|I Want to Be Evil (feat. Lesley Ann-Brandt)
|Lucifer Cast / Raymond Taylor
|2:01
|13
|Crime Solving Devil (feat. Tom Ellis)
|Lucifer Cast / Jeff Russo
|0:07