Статьи о сериале «Loki»

Они совершили настоящее чудо: топ-5 супергеройских сериалов, которые фанаты считают идеальными от начала и до конца Продолжения некоторых из них фанаты ждут до сих пор.
11 July 2025 19:34
Что общего между богом обмана и Кольцом Всевластия? Локи досталась ключевая роль в новых «Мстителях» — и Думу не позавидуешь Главный озорник киновселенной еще не сказал свое последнее слово в MCU.
1 comment
11 June 2025 20:22
