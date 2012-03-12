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Kinoafisha TV Shows Kratkiy kurs schastlivoy zhizni Seasons Season 1 Episode 6

Kratkiy kurs schastlivoy zhizni season 1 episode 6 watch online

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Серия 1
Season 1 / Episode 1 12 March 2012
Серия 2
Season 1 / Episode 2 13 March 2012
Серия 3
Season 1 / Episode 3 14 March 2012
Серия 4
Season 1 / Episode 4 15 March 2012
Серия 5
Season 1 / Episode 5 19 March 2012
Серия 6
Season 1 / Episode 6 20 March 2012
Серия 7
Season 1 / Episode 7 21 March 2012
Серия 8
Season 1 / Episode 8 22 March 2012
Серия 9
Season 1 / Episode 9 26 March 2012
Серия 10
Season 1 / Episode 10 27 March 2012
Серия 11
Season 1 / Episode 11 28 March 2012
Серия 12
Season 1 / Episode 12 29 March 2012
Серия 13
Season 1 / Episode 13 2 April 2012
Серия 14
Season 1 / Episode 14 3 April 2012
Серия 15
Season 1 / Episode 15 4 April 2012
Серия 16
Season 1 / Episode 16 5 April 2012
Episode description

В 1 сезоне 6 серии сериала «Краткий курс счастливой жизни» жена Петра ставит ультиматум: он должен сделать окончательный выбор между ней и любовницей. Тем временем Саша проводит вечер с едва знакомым мужчиной. Катя и Олег вместе выезжают за город.

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