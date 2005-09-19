Menu
How I Met Your Mother poster
Kinoafisha TV Shows How I Met Your Mother Seasons

How I Met Your Mother All seasons

How I Met Your Mother 16+
Production year 2005
Country USA
Episode duration 22 minutes
TV channel CBS

Series rating

9.1
Rate 16 votes
8.3 IMDb
All seasons of "How I Met Your Mother"
How I Met Your Mother - Season 1 Season 1
22 episodes 19 September 2005 - 15 May 2006
 
How I Met Your Mother - Season 2 Season 2
22 episodes 18 September 2006 - 14 May 2007
 
How I Met Your Mother - Season 3 Season 3
20 episodes 24 September 2007 - 19 May 2008
 
How I Met Your Mother - Season 4 Season 4
24 episodes 22 September 2008 - 18 May 2009
 
How I Met Your Mother - Season 5 Season 5
24 episodes 21 September 2009 - 24 May 2010
 
How I Met Your Mother - Season 6 Season 6
24 episodes 20 September 2010 - 16 May 2011
 
How I Met Your Mother - Season 7 Season 7
24 episodes 19 September 2011 - 14 May 2012
 
How I Met Your Mother - Season 8 Season 8
24 episodes 24 September 2012 - 13 May 2013
 
How I Met Your Mother - Season 9 Season 9
24 episodes 23 September 2013 - 31 March 2014
 
