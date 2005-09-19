Menu
How I Met Your Mother
16+
Production year
2005
Country
USA
Episode duration
22 minutes
TV channel
CBS
Series rating
9.1
16
votes
8.3
IMDb
All seasons of "How I Met Your Mother"
Season 1
22 episodes
19 September 2005 - 15 May 2006
Season 2
22 episodes
18 September 2006 - 14 May 2007
Season 3
20 episodes
24 September 2007 - 19 May 2008
Season 4
24 episodes
22 September 2008 - 18 May 2009
Season 5
24 episodes
21 September 2009 - 24 May 2010
Season 6
24 episodes
20 September 2010 - 16 May 2011
Season 7
24 episodes
19 September 2011 - 14 May 2012
Season 8
24 episodes
24 September 2012 - 13 May 2013
Season 9
24 episodes
23 September 2013 - 31 March 2014
