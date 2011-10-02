Menu
Homeland poster
Homeland 18+
Production year 2011
Country USA
Episode duration 60 minutes
TV channel Showtime

Series rating

8.3
Rate 10 votes
8.3 IMDb
All seasons of "Homeland"
Homeland - Season 1 Season 1
12 episodes 2 October 2011 - 18 December 2011
 
Homeland - Season 2 Season 2
12 episodes 30 September 2012 - 16 December 2012
 
Homeland - Season 3 Season 3
12 episodes 29 September 2013 - 15 December 2013
 
Homeland - Season 4 Season 4
12 episodes 5 October 2014 - 21 December 2014
 
Homeland - Season 5 Season 5
12 episodes 4 October 2015 - 20 December 2015
 
Homeland - Season 6 Season 6
12 episodes 15 January 2017 - 9 April 2017
 
Homeland - Season 7 Season 7
12 episodes 11 February 2018 - 29 April 2018
 
Homeland - Season 8 Season 8
12 episodes 9 February 2020 - 26 April 2020
 
