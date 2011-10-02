Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
Quotes
Kinoafisha
TV Shows
Homeland
Seasons
Homeland All seasons
Homeland
18+
Production year
2011
Country
USA
Episode duration
60 minutes
TV channel
Showtime
Series rating
8.3
Rate
10
votes
8.3
IMDb
Write review
All seasons of "Homeland"
Season 1
12 episodes
2 October 2011 - 18 December 2011
Season 2
12 episodes
30 September 2012 - 16 December 2012
Season 3
12 episodes
29 September 2013 - 15 December 2013
Season 4
12 episodes
5 October 2014 - 21 December 2014
Season 5
12 episodes
4 October 2015 - 20 December 2015
Season 6
12 episodes
15 January 2017 - 9 April 2017
Season 7
12 episodes
11 February 2018 - 29 April 2018
Season 8
12 episodes
9 February 2020 - 26 April 2020
