Во 2 сезоне сериала «Хэппи» приключения опального копа и беспробудного пьяницы по имени Ник Сакс продолжаются. В очередной раз решив завязать со спиртным на Пасху, герой изо всех сил изображает приличного семьянина. Он старается сохранить лицо даже тогда, когда представители злых сил провоцируют его внутренних демонов. Тем временем на одной из городских улиц взрываются монахини, Сонни Шайн хочет немного «обновить» праздничное торжество, а Блю волнуется из-за темных видений. Азартные игры и противозаконные дела Ника могут омрачить не только Пасху, но и испортить хрупкие отношения с Хэйли.