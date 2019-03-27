Menu
Happy! 2017 - 2019, season 2

Season premiere 27 March 2019
Production year 2019
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"Happy!" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Хэппи» приключения опального копа и беспробудного пьяницы по имени Ник Сакс продолжаются. В очередной раз решив завязать со спиртным на Пасху, герой изо всех сил изображает приличного семьянина. Он старается сохранить лицо даже тогда, когда представители злых сил провоцируют его внутренних демонов. Тем временем на одной из городских улиц взрываются монахини, Сонни Шайн хочет немного «обновить» праздничное торжество, а Блю волнуется из-за темных видений. Азартные игры и противозаконные дела Ника могут омрачить не только Пасху, но и испортить хрупкие отношения с Хэйли.

8.0
8.1 IMDb

"Happy!" season 2 list of episodes.

Season 1
Season 2
The War on Easter
Season 2 Episode 1
27 March 2019
Tallahassee
Season 2 Episode 2
3 April 2019
Some Girls Need a Lot of Repenting
Season 2 Episode 3
10 April 2019
Blitzkrieg!!!
Season 2 Episode 4
17 April 2019
19 Hours and 13 Minutes
Season 2 Episode 5
24 April 2019
Pervapalooza
Season 2 Episode 6
1 May 2019
Arlo and Marie
Season 2 Episode 7
8 May 2019
A Friend of Death
Season 2 Episode 8
15 May 2019
Five Chicken Fingers and a Gun
Season 2 Episode 9
22 May 2019
Resurrection
Season 2 Episode 10
29 May 2019
