Happy! 2017 - 2019 season 1

Happy! 18+
Season premiere 6 December 2017
Production year 2017
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"Happy!" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Хэппи» в центре событий оказывается экс-полицейский по имени Ник Сакс, который стал киллером. Но однажды его жизнь, состоящая из беспробудного пьянства и заказных убийств, навсегда изменилась. Герой раскрыл преступный заговор, после чего ему показалось, что он окончательно сошел с ума. Дело в том, что Саксу явился крошечный анимационный единорог. При этом летающее мифическое создание, которое называет себя Хэппи, остается незаметным для всего остального мира. Сказочный персонаж настойчиво заставляет Ника оказать помощь маленькой девочке, которую похитил Санта.

8.0
8.1 IMDb

"Happy!" season 1 list of episodes.

Saint Nick
Season 1 Episode 1
6 December 2017
What Smiles Are For
Season 1 Episode 2
13 December 2017
When Christmas Was Christmas
Season 1 Episode 3
20 December 2017
Year of the Horse
Season 1 Episode 4
27 December 2017
White Sauce? Hot Sauce?
Season 1 Episode 5
10 January 2018
The Scrapyard of Childish Things
Season 1 Episode 6
17 January 2018
Destroyer of Worlds
Season 1 Episode 7
24 January 2018
I Am the Future
Season 1 Episode 8
31 January 2018
