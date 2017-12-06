В 1 сезоне сериала «Хэппи» в центре событий оказывается экс-полицейский по имени Ник Сакс, который стал киллером. Но однажды его жизнь, состоящая из беспробудного пьянства и заказных убийств, навсегда изменилась. Герой раскрыл преступный заговор, после чего ему показалось, что он окончательно сошел с ума. Дело в том, что Саксу явился крошечный анимационный единорог. При этом летающее мифическое создание, которое называет себя Хэппи, остается незаметным для всего остального мира. Сказочный персонаж настойчиво заставляет Ника оказать помощь маленькой девочке, которую похитил Санта.