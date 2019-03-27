Меню
Хэппи 2017 - 2019, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Хэппи
Happy! 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 27 марта 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Хэппи»

Во 2 сезоне сериала «Хэппи» приключения опального копа и беспробудного пьяницы по имени Ник Сакс продолжаются. В очередной раз решив завязать со спиртным на Пасху, герой изо всех сил изображает приличного семьянина. Он старается сохранить лицо даже тогда, когда представители злых сил провоцируют его внутренних демонов. Тем временем на одной из городских улиц взрываются монахини, Сонни Шайн хочет немного «обновить» праздничное торжество, а Блю волнуется из-за темных видений. Азартные игры и противозаконные дела Ника могут омрачить не только Пасху, но и испортить хрупкие отношения с Хэйли.

Рейтинг сериала

8.0
Оцените 20 голосов
8.1 IMDb

Список серий 2-го сезона сериала «Хэппи»

Сезон 1
Сезон 2
Война на Пасху The War on Easter
Сезон 2 Серия 1
27 марта 2019
Таллахасси Tallahassee
Сезон 2 Серия 2
3 апреля 2019
Некоторым раскаяние не повредит Some Girls Need a Lot of Repenting
Сезон 2 Серия 3
10 апреля 2019
Блицкриг!!! Blitzkrieg!!!
Сезон 2 Серия 4
17 апреля 2019
19 часов и 13 минут 19 Hours and 13 Minutes
Сезон 2 Серия 5
24 апреля 2019
Развратопалузза Pervapalooza
Сезон 2 Серия 6
1 мая 2019
Арло и Мари Arlo and Marie
Сезон 2 Серия 7
8 мая 2019
Друг смерти A Friend of Death
Сезон 2 Серия 8
15 мая 2019
Пять куриных пальцев и пистолет Five Chicken Fingers and a Gun
Сезон 2 Серия 9
22 мая 2019
Возрождение Resurrection
Сезон 2 Серия 10
29 мая 2019
