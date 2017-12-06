Меню
Хэппи 2017 - 2019 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Хэппи
Happy! 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 декабря 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Хэппи»

В 1 сезоне сериала «Хэппи» в центре событий оказывается экс-полицейский по имени Ник Сакс, который стал киллером. Но однажды его жизнь, состоящая из беспробудного пьянства и заказных убийств, навсегда изменилась. Герой раскрыл преступный заговор, после чего ему показалось, что он окончательно сошел с ума. Дело в том, что Саксу явился крошечный анимационный единорог. При этом летающее мифическое создание, которое называет себя Хэппи, остается незаметным для всего остального мира. Сказочный персонаж настойчиво заставляет Ника оказать помощь маленькой девочке, которую похитил Санта.

Рейтинг сериала

8.0
Оцените 20 голосов
8.1 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Хэппи»

Сезон 1
Сезон 2
Святой Ник Saint Nick
Сезон 1 Серия 1
6 декабря 2017
Для чего нужны улыбки What Smiles Are For
Сезон 1 Серия 2
13 декабря 2017
Когда Рождество было Рождеством When Christmas Was Christmas
Сезон 1 Серия 3
20 декабря 2017
Год лошади Year of the Horse
Сезон 1 Серия 4
27 декабря 2017
Белый соус? Острый соус? White Sauce? Hot Sauce?
Сезон 1 Серия 5
10 января 2018
The Scrapyard of Childish Things
Сезон 1 Серия 6
17 января 2018
Разрушая миры Destroyer of Worlds
Сезон 1 Серия 7
24 января 2018
Я — будущее I Am the Future
Сезон 1 Серия 8
31 января 2018
