Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Gravity Falls poster
Kinoafisha TV Shows Gravity Falls Seasons

Gravity Falls All seasons

Gravity Falls 12+
Production year 2012
Country USA
Episode duration 30 minutes
TV channel Disney XD

Series rating

9.1
Rate 13 votes
8.9 IMDb
Write review
All seasons of "Gravity Falls"
Gravity Falls - Season 1 Season 1
20 episodes 15 June 2012 - 2 August 2013
 
Gravity Falls - Season 2 Season 2
20 episodes 1 August 2014 - 15 February 2016
 
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more