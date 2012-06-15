Menu
Gravity Falls All seasons
Gravity Falls
12+
Production year
2012
Country
USA
Episode duration
30 minutes
TV channel
Disney XD
Series rating
9.1
13
votes
8.9
IMDb
All seasons of "Gravity Falls"
Season 1
20 episodes
15 June 2012 - 2 August 2013
Season 2
20 episodes
1 August 2014 - 15 February 2016
