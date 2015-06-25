Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Graceland 2013 - 2015, season 3

Graceland season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Graceland Seasons Season 3
Graceland 16+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 25 June 2015
Production year 2015
Number of episodes 13
Runtime 9 hours 19 minutes
"Graceland" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Грейсленд» Майк на протяжении нескольких минут пребывает в состоянии клинической смерти. Однако его удается привести в чувство. Бриггс находится на опасном задании. Агенту нужно как-то выйти из прикрытия, для чего он хочет инсценировать гибель человека, которого изображает. Все осложняется из-за романтической связи Бриггса с дочерью криминального авторитета. Чарли раздирают противоречия, ведь теперь она не только агент, но и мать. У Майка развилась зависимость от болеутоляющих средств. Он пытается бороться с этим. При содействии Колби группа агентов из Грейсленда планирует убийство криминального босса.

Series rating

7.6
Rate 20 votes
7.6 IMDb

"Graceland" season 3 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
B-Positive
Season 3 Episode 1
25 June 2015
Chester Cheeto
Season 3 Episode 2
2 July 2015
Sense Memory
Season 3 Episode 3
9 July 2015
Aha
Season 3 Episode 4
16 July 2015
Piñon Tree
Season 3 Episode 5
23 July 2015
Sidewinder
Season 3 Episode 6
30 July 2015
Bon Voyage
Season 3 Episode 7
6 August 2015
Savior Complex
Season 3 Episode 8
13 August 2015
Hand of Glory
Season 3 Episode 9
20 August 2015
Master of Weak Ties
Season 3 Episode 10
27 August 2015
The Wires
Season 3 Episode 11
3 September 2015
Dog Catches Car
Season 3 Episode 12
10 September 2015
No Old Tigers
Season 3 Episode 13
17 September 2015
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more