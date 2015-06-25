В 3 сезоне сериала «Грейсленд» Майк на протяжении нескольких минут пребывает в состоянии клинической смерти. Однако его удается привести в чувство. Бриггс находится на опасном задании. Агенту нужно как-то выйти из прикрытия, для чего он хочет инсценировать гибель человека, которого изображает. Все осложняется из-за романтической связи Бриггса с дочерью криминального авторитета. Чарли раздирают противоречия, ведь теперь она не только агент, но и мать. У Майка развилась зависимость от болеутоляющих средств. Он пытается бороться с этим. При содействии Колби группа агентов из Грейсленда планирует убийство криминального босса.