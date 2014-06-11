Menu
Graceland season 2 poster
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 11 June 2014
Production year 2014
Number of episodes 13
Runtime 9 hours 19 minutes
"Graceland" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Грейсленд» Майк считает, что партии запрещенных веществ в Америку доставляются на коммерческих автобусах. Ему нужно получить подтверждение своим догадкам. Босс из Вашингтона разрешает Майку заняться расследованием, однако после звонка Бриггса с предложением отдохнуть в Калифорнии решает свернуть дело. Бриггсу становится известно от торговца оружием, что Майка разыскивают. Тем временем Майк скрывается под маской личного охранника Белло, бывшего морпеха. Бриггс и Майк в дальнейшем собираются использовать этих людей. Бриггс связывается с людьми Каны и договаривается о личной встрече.

Series rating

7.7
Rate 10 votes
7.6 IMDb
"Graceland" season 2 list of episodes. TV series release schedule
The Line
Season 2 Episode 1
11 June 2014
Connects
Season 2 Episode 2
18 June 2014
Tinker Bell
Season 2 Episode 3
25 June 2014
Magic Number
Season 2 Episode 4
9 July 2014
H-a-Double-P-Y
Season 2 Episode 5
16 July 2014
The Unlucky One
Season 2 Episode 6
23 July 2014
Los Malos
Season 2 Episode 7
30 July 2014
The Ends
Season 2 Episode 8
6 August 2014
Gratis
Season 2 Episode 9
13 August 2014
The Head of the Pig
Season 2 Episode 10
20 August 2014
Home
Season 2 Episode 11
27 August 2014
Echoes
Season 2 Episode 12
3 September 2014
Faith 7
Season 2 Episode 13
10 September 2014
TV series release schedule
