Во 2 сезоне сериала «Грейсленд» Майк считает, что партии запрещенных веществ в Америку доставляются на коммерческих автобусах. Ему нужно получить подтверждение своим догадкам. Босс из Вашингтона разрешает Майку заняться расследованием, однако после звонка Бриггса с предложением отдохнуть в Калифорнии решает свернуть дело. Бриггсу становится известно от торговца оружием, что Майка разыскивают. Тем временем Майк скрывается под маской личного охранника Белло, бывшего морпеха. Бриггс и Майк в дальнейшем собираются использовать этих людей. Бриггс связывается с людьми Каны и договаривается о личной встрече.