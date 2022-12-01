Menu
Russian
Title Сезон 2
Season premiere 1 December 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
Во 2 сезоне сериала «Сплетница» молодая преподавательница элитного колледжа по имени Кейт Келлер узнает о легендарном блоге Дэна Хамфри. Она решает продолжить его дело, чтобы с помощью интернета отомстить своим богатым и самовлюбленным студентам. Так как оригинальный сайт давно уничтожен, в дело на этот раз идет популярная социальная сеть. Первой под ударом оказывается самая популярная студентка курса Джулиен, которая использует свои связи и влияние, чтобы устроить в колледж родственницу. Но вскоре новая «Сплетница» выходит из-под контроля создателя. Блог начинает затрагивать интересы всех учеников и преподавателей.

5.2
Rate 12 votes
5.4 IMDb

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Deb Brawl In A Blue Dress
Season 2 Episode 1
1 December 2022
Guess Who's Coming At Dinner
Season 2 Episode 2
1 December 2022
Great Reputations
Season 2 Episode 3
8 December 2022
One Flew Over The Cuck's Nest
Season 2 Episode 4
15 December 2022
Games, Trains and Automobiles
Season 2 Episode 5
22 December 2022
How To Bury A Millionaire
Season 2 Episode 6
29 December 2022
Dress Me Up! Dress Me Down!
Season 2 Episode 7
5 January 2023
Y Lu's mamá también
Season 2 Episode 8
12 January 2023
I know What You Did Last Summit
Season 2 Episode 9
19 January 2023
I Am Gossip
Season 2 Episode 10
26 January 2023
