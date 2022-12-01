Во 2 сезоне сериала «Сплетница» молодая преподавательница элитного колледжа по имени Кейт Келлер узнает о легендарном блоге Дэна Хамфри. Она решает продолжить его дело, чтобы с помощью интернета отомстить своим богатым и самовлюбленным студентам. Так как оригинальный сайт давно уничтожен, в дело на этот раз идет популярная социальная сеть. Первой под ударом оказывается самая популярная студентка курса Джулиен, которая использует свои связи и влияние, чтобы устроить в колледж родственницу. Но вскоре новая «Сплетница» выходит из-под контроля создателя. Блог начинает затрагивать интересы всех учеников и преподавателей.