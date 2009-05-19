Menu
Glee All seasons
Glee
18+
Production year
2009
Country
USA
Episode duration
45 minutes
TV channel
Fox
Series rating
6.8
Rate
10
votes
6.8
IMDb
Write review
All seasons of "Glee"
Season 1
22 episodes
19 May 2009 - 8 June 2010
Season 2
22 episodes
21 September 2010 - 24 May 2011
Season 3
22 episodes
20 September 2011 - 22 May 2012
Season 4
22 episodes
13 September 2012 - 9 May 2013
Season 5
20 episodes
26 September 2013 - 13 May 2014
Season 6
13 episodes
9 January 2015 - 20 March 2015
