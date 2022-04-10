Menu
Gentleman Jack 2019 - 2022, season 2

Gentleman Jack 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 10 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"Gentleman Jack" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Джентльмен Джек» история англичанки Анны Листер продолжается. В викторианскую эпоху эта женщина стала первой, кто открыто сообщил миру о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. В предыдущем сезоне отважная аристократка и путешественница знакомится с юной хрупкой девушкой по имени Энн Уокер, и у женщин начинаются бурные отношения. Они пережили вместе немало взлетов и падений, ссорились, мирились и даже расставались. Но чувство одержало верх над обстоятельствами, и в новом сезоне Анна и Энн отважились на важный для обеих шаг – совместную жизнь. На этом пути экстравагантную пару будут поджидать уже другие трудности...

Series rating

6.9
11 votes
8.2 IMDb
Write review
Gentleman Jack List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Faith Is All
Season 2 Episode 1
10 April 2022
Two Jacks Don't Suit
Season 2 Episode 2
17 April 2022
Tripe All Over the Place, Presumably
Season 2 Episode 3
24 April 2022
I'm Not the Other Woman, She Is
Season 2 Episode 4
1 May 2022
A Lucky and Narrow Escape
Season 2 Episode 5
8 May 2022
I Can Be as a Meteor in Your Life
Season 2 Episode 6
15 May 2022
What's All That Got to Do with Jesus Though?
Season 2 Episode 7
22 May 2022
It's Not Illegal
Season 2 Episode 8
29 May 2022
