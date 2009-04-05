В 1 сезоне сериала «Стальной алхимик: Братство» действие фокусируется на двух братьях, которые невольно становятся жертвами кошмарного проклятья. Главные герои пытаются воскресить свою любимую маму из мертвых, но у них ничего не получается. Более того, младший Альфонс теряет самое важное — свою душу, теперь она принадлежит стальным доспехам. В это же время старший Эдвард теряет руку и ногу, что делает его инвалидом. Впоследствии Эду удалось обзавестись специальными протезами и стать важным человеком у власти. Он превращается в могущественного алхимика. Но сможет ли Эд вернуть себе брата?