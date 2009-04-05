Menu
Fullmetal Alchemist: Brotherhood 2009 - 2010, season 1

Fullmetal Alchemist: Brotherhood season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Fullmetal Alchemist: Brotherhood Seasons Season 1

Fullmetal Alchemist: Brotherhood 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 5 April 2009
Production year 2009
Number of episodes 64
Runtime 32 hours 0 minute
"Fullmetal Alchemist: Brotherhood" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Стальной алхимик: Братство» действие фокусируется на двух братьях, которые невольно становятся жертвами кошмарного проклятья. Главные герои пытаются воскресить свою любимую маму из мертвых, но у них ничего не получается. Более того, младший Альфонс теряет самое важное — свою душу, теперь она принадлежит стальным доспехам. В это же время старший Эдвард теряет руку и ногу, что делает его инвалидом. Впоследствии Эду удалось обзавестись специальными протезами и стать важным человеком у власти. Он превращается в могущественного алхимика. Но сможет ли Эд вернуть себе брата?

Series rating

8.5
Rate 10 votes
9.1 IMDb
Write review
"Fullmetal Alchemist: Brotherhood" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
The Full Metal Alchemist
Season 1 Episode 1
5 April 2009
The Day It Began
Season 1 Episode 2
12 April 2009
Town of Heretics
Season 1 Episode 3
19 April 2009
Anguish of the Alchemist
Season 1 Episode 4
26 April 2009
Rain of Grief
Season 1 Episode 5
3 May 2009
The Road Of Hope
Season 1 Episode 6
10 May 2009
The Hidden Truth
Season 1 Episode 7
17 May 2009
Research Laboratory 5
Season 1 Episode 8
24 May 2009
Created Feelings
Season 1 Episode 9
31 May 2009
Separate Paths
Season 1 Episode 10
7 June 2009
The Miracle of Rush Valley
Season 1 Episode 11
14 June 2009
One is All, All is One
Season 1 Episode 12
21 June 2009
The Beasts of Dublith
Season 1 Episode 13
28 June 2009
Those Who Lurk Underground
Season 1 Episode 14
5 July 2009
Messanger from the East
Season 1 Episode 15
12 July 2009
Footprints of a Comrade-in-Arms
Season 1 Episode 16
19 July 2009
Cool-Headed Flames
Season 1 Episode 17
26 July 2009
The Arrogant Palms of a Little Human
Season 1 Episode 18
2 August 2009
The Death of the Undying
Season 1 Episode 19
9 August 2009
The Father Standing Before a Grave
Season 1 Episode 20
16 August 2009
Advance of the Fool
Season 1 Episode 21
30 August 2009
Distant Backs
Season 1 Episode 22
6 September 2009
The Girl on the Battlefield
Season 1 Episode 23
13 September 2009
Within the Stomach
Season 1 Episode 24
20 September 2009
The Door of Darkness
Season 1 Episode 25
27 September 2009
Reunion
Season 1 Episode 26
4 October 2009
Interlude Party
Season 1 Episode 27
11 October 2009
Father
Season 1 Episode 28
18 October 2009
The Fool's Struggle
Season 1 Episode 29
25 October 2009
The Ishbal Annihilation Campaign
Season 1 Episode 30
1 November 2009
The Promise Made For 520 Cenz
Season 1 Episode 31
8 November 2009
The Son of the Fuhrer
Season 1 Episode 32
15 November 2009
The Northern Wall of Briggs
Season 1 Episode 33
22 November 2009
Ice Queen
Season 1 Episode 34
29 November 2009
The Shape of This Country
Season 1 Episode 35
6 December 2009
Family Portrait
Season 1 Episode 36
13 December 2009
The Original Homunculus
Season 1 Episode 37
20 December 2009
Clash in Baschool
Season 1 Episode 38
27 December 2009
Daydream
Season 1 Episode 39
10 January 2010
Homunculus
Season 1 Episode 40
17 January 2010
Hell
Season 1 Episode 41
24 January 2010
The Signs of a Counterattack
Season 1 Episode 42
31 January 2010
The Ant's Bite
Season 1 Episode 43
7 February 2010
A Full Recovery
Season 1 Episode 44
14 February 2010
The Promised Day
Season 1 Episode 45
21 February 2010
The Creeping Shadow
Season 1 Episode 46
28 February 2010
Messenger of Darkness
Season 1 Episode 47
7 March 2010
The Underground Oath
Season 1 Episode 48
14 March 2010
Parent and Child Feelings
Season 1 Episode 49
21 March 2010
Central Riot
Season 1 Episode 50
28 March 2010
Immortal Army
Season 1 Episode 51
4 April 2010
Everyone's Power
Season 1 Episode 52
11 April 2010
Flame of Vengeance
Season 1 Episode 53
18 April 2010
Beyond the Raging Fire
Season 1 Episode 54
25 April 2010
The Adults' Way of Life
Season 1 Episode 55
2 May 2010
The Return of the Führer
Season 1 Episode 56
9 May 2010
Eternal Rest
Season 1 Episode 57
16 May 2010
Human Sacrifice
Season 1 Episode 58
23 May 2010
Light that Was Lost
Season 1 Episode 59
30 May 2010
Eye of the Sky, Gate of the Earth
Season 1 Episode 60
6 June 2010
He Who Would Swallow God
Season 1 Episode 61
13 June 2010
The Vehement Counterattack
Season 1 Episode 62
20 June 2010
The Other Side of the Gate
Season 1 Episode 63
27 June 2010
Journey's End
Season 1 Episode 64
4 July 2010
TV series release schedule
