В 1 сезоне сериала «Стальная тревога» трое воинов МИФРИЛа — Мелисса Мао, Курц Вебер и Сагара Сосукэ – охраняют девочку-подростка по имени Канамэ Тидори. Сагара появляется в школе под видом ученика, а Мао и Вебер поддерживают его вне стен учебного заведения. Работа Сагары непроста: ему нужно всегда быть начеку, но при этом ни за что не проболтаться Канамэ. Ведь она даже не догадывается, что у нее есть сверхъестественные способности, из-за которых ей угрожает опасность. Дополнительной трудностью является то, что Сагара всегда воевал. Он никогда не учился в школе и не знает, как правильно себя вести.