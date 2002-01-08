Menu
Full Metal Panic! 2002, season 1

Full Metal Panic! season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Full Metal Panic! Seasons Season 1

Full Metal Panic! 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 8 January 2002
Production year 2002
Number of episodes 24
Runtime 9 hours 12 minutes
"Full Metal Panic!" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Стальная тревога» трое воинов МИФРИЛа — Мелисса Мао, Курц Вебер и Сагара Сосукэ – охраняют девочку-подростка по имени Канамэ Тидори. Сагара появляется в школе под видом ученика, а Мао и Вебер поддерживают его вне стен учебного заведения. Работа Сагары непроста: ему нужно всегда быть начеку, но при этом ни за что не проболтаться Канамэ. Ведь она даже не догадывается, что у нее есть сверхъестественные способности, из-за которых ей угрожает опасность. Дополнительной трудностью является то, что Сагара всегда воевал. Он никогда не учился в школе и не знает, как правильно себя вести.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.6 IMDb
Write review
"Full Metal Panic!" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
The Guy I Kinda Like is a Sergeant
Season 1 Episode 1
8 January 2002
I Want to Protect You
Season 1 Episode 2
15 January 2002
Lingerie Panic
Season 1 Episode 3
22 January 2002
Kidnap
Season 1 Episode 4
29 January 2002
The One Who Whispers
Season 1 Episode 5
5 February 2002
Still Alive
Season 1 Episode 6
12 February 2002
Boy Meets Girl
Season 1 Episode 7
19 February 2002
Part Time Steady
Season 1 Episode 8
26 February 2002
Dangerous Safehouse
Season 1 Episode 9
5 March 2002
Run Running Ran
Season 1 Episode 10
12 March 2002
Behemoth Awakening
Season 1 Episode 11
19 March 2002
One Night Stand
Season 1 Episode 12
26 March 2002
Cat and Kittens' R+R
Season 1 Episode 13
2 April 2002
Narushima Burning?
Season 1 Episode 14
9 April 2002
Wind Rising in the Homeland (1)
Season 1 Episode 15
16 April 2002
Wind Rising in the Homeland (2)
Season 1 Episode 16
23 April 2002
Wind Rising in the Homeland (3)
Season 1 Episode 17
30 April 2002
Ocean Party
Season 1 Episode 18
7 May 2002
Engage 6 7
Season 1 Episode 19
14 May 2002
Venom's Fire
Season 1 Episode 20
21 May 2002
Deep Trap
Season 1 Episode 21
28 May 2002
Jack in the Box
Season 1 Episode 22
4 June 2002
Giant's Field
Season 1 Episode 23
11 June 2002
Into the Blue
Season 1 Episode 24
18 June 2002
TV series release schedule
