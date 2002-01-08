Menu
Full Metal Panic! poster
Full Metal Panic!

Full Metal Panic!

Full Metal Panic! 12+
Production year 2002
Country Japan
Episode duration 23 minutes
TV channel AT-X

Series rating

0.0
0 vote
7.6 IMDb
Write review
All seasons of "Full Metal Panic!"
Full Metal Panic! - Season 1 Season 1
24 episodes 8 January 2002 - 18 June 2002
 
