Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Kinoafisha
TV Shows
Full Metal Panic!
Seasons
Full Metal Panic! All seasons
Full Metal Panic!
12+
Production year
2002
Country
Japan
Episode duration
23 minutes
TV channel
AT-X
Series rating
0.0
Rate
0
vote
7.6
IMDb
Write review
All seasons of "Full Metal Panic!"
Season 1
24 episodes
8 January 2002 - 18 June 2002
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree