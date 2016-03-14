Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Frequency Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: Frequency

  • Vancouver, British Columbia, Canada

Filming Dates

  • 14 March 2016 - 1 April 2016
  • 25 July 2016 - 14 December 2016
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more