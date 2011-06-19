Menu
16+
Production year
2011
Country
USA
Episode duration
60 minutes
TV channel
TNT
Series rating
7.7
Rate
10
votes
7.1
IMDb
Write review
All seasons of "Falling Skies"
Season 1
10 episodes
19 June 2011 - 7 August 2011
Season 2
10 episodes
17 June 2012 - 19 August 2012
Season 3
10 episodes
9 June 2013 - 4 August 2013
Season 4
12 episodes
22 June 2014 - 31 August 2014
Season 5
10 episodes
28 June 2015 - 30 August 2015
