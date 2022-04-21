Menu
Russian
Vongozero: The Outbreak 2019 - 2022, season 2

Эпидемия 18+
Title Сезон 2
Season premiere 21 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 48 minutes
Во 2 сезоне сериала «Эпидемия» продолжаются приключения двух спасшихся от страшного вируса семей в постапокалиптическом мире. Герои ищут укрытие, в котором они смогут переждать какое-то время и не заразиться болезнью до появления официальной вакцины. Лекарство уже разрабатывается в секретной лаборатории, но процесс идет слишком медленно. Напомним, в конце прошлого сезона Сергею, Ире и Ане удалось добраться до озера, к которому они направлялись. Однако на заброшенном корабле их встретил неприятный сюрприз – другие обитатели. Кроме того, друзья потеряли Михаила и узнали правду о личности Ани.

6.8
7.2 IMDb
Season 1
Season 2
Серия 1
Season 2 Episode 1
21 April 2022
Серия 2
Season 2 Episode 2
21 April 2022
Серия 3
Season 2 Episode 3
28 April 2022
Серия 4
Season 2 Episode 4
5 May 2022
Серия 5
Season 2 Episode 5
12 May 2022
Серия 6
Season 2 Episode 6
19 May 2022
Серия 7
Season 2 Episode 7
26 May 2022
Серия 8
Season 2 Episode 8
2 June 2022
