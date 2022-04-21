Во 2 сезоне сериала «Эпидемия» продолжаются приключения двух спасшихся от страшного вируса семей в постапокалиптическом мире. Герои ищут укрытие, в котором они смогут переждать какое-то время и не заразиться болезнью до появления официальной вакцины. Лекарство уже разрабатывается в секретной лаборатории, но процесс идет слишком медленно. Напомним, в конце прошлого сезона Сергею, Ире и Ане удалось добраться до озера, к которому они направлялись. Однако на заброшенном корабле их встретил неприятный сюрприз – другие обитатели. Кроме того, друзья потеряли Михаила и узнали правду о личности Ани.