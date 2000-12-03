В 1 сезоне сериала «Дюна» Атрейдесы и Харконнены вступают в ожесточенное противостояние за планету, где можно добыть бесценное вещество. Действие разворачивается в галактике далекого будущего, которой руководит межзвездная империя. Там феодальные семьи управляют целыми планетами. Молодой парень благородных кровей по имени Пол Атрейдес получает в управление планету Арракис. В пустынях Арракиса можно достать особое вещество — «пряность», которое необходимо для полетов в космос. После военного переворота Полу приходится прятаться среди жителей пустынь — фременов. В результате он начинает священную войну против империи.