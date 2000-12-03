Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Dune 2000, season 1

Dune season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Dune Seasons Season 1

Dune 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 3 December 2000
Production year 2000
Number of episodes 3
Runtime 5 hours 0 minute
"Dune" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Дюна» Атрейдесы и Харконнены вступают в ожесточенное противостояние за планету, где можно добыть бесценное вещество. Действие разворачивается в галактике далекого будущего, которой руководит межзвездная империя. Там феодальные семьи управляют целыми планетами. Молодой парень благородных кровей по имени Пол Атрейдес получает в управление планету Арракис. В пустынях Арракиса можно достать особое вещество — «пряность», которое необходимо для полетов в космос. После военного переворота Полу приходится прятаться среди жителей пустынь — фременов. В результате он начинает священную войну против империи.

Series rating

6.4
Rate 16 votes
6.9 IMDb
"Dune" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Dune
Season 1 Episode 1
3 December 2000
Muad'Dib
Season 1 Episode 2
4 December 2000
The Prophet
Season 1 Episode 3
6 December 2000
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more