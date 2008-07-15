Menu
Kinoafisha
TV Shows
Dr. Horrible's Sing-Along Blog
Seasons
Dr. Horrible's Sing-Along Blog All seasons
Dr. Horrible's Sing-Along Blog
12+
Production year
2008
Country
USA
Episode duration
13 minutes
Streaming service
Netflix
Series rating
5.8
Rate
10
votes
8.4
IMDb
Write review
All seasons of "Dr. Horrible's Sing-Along Blog"
Season 1
3 episodes
15 July 2008 - 19 July 2008
