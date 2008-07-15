Menu
Dr. Horrible's Sing-Along Blog poster
Kinoafisha TV Shows Dr. Horrible's Sing-Along Blog Seasons

Dr. Horrible's Sing-Along Blog All seasons

Dr. Horrible's Sing-Along Blog 12+
Production year 2008
Country USA
Episode duration 13 minutes
Streaming service Netflix

Series rating

5.8
10 votes
8.4 IMDb
Write review
All seasons of "Dr. Horrible's Sing-Along Blog"
Dr. Horrible's Sing-Along Blog - Season 1 Season 1
3 episodes 15 July 2008 - 19 July 2008
 
