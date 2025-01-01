Меню
Музыкальный блог доктора Ужасного, список сезонов

Dr. Horrible's Sing-Along Blog 12+
Год выпуска 2008
Страна США
Эпизод длится 13 минут
Стрим-сервис Netflix

Рейтинг сериала

5.8
8.4 IMDb
Список сезонов сериала «Музыкальный блог доктора Ужасного»
Музыкальный блог доктора Ужасного - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
3 эпизода 15 июля 2008 - 19 июля 2008
 
