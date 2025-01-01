Меню
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Музыкальный блог доктора Ужасного
Сезоны
Музыкальный блог доктора Ужасного, список сезонов
Dr. Horrible's Sing-Along Blog
12+
Год выпуска
2008
Страна
США
Эпизод длится
13 минут
Стрим-сервис
Netflix
Рейтинг сериала
5.8
Оцените
10
голосов
8.4
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Музыкальный блог доктора Ужасного»
Сезон 1 / Season 1
3 эпизода
15 июля 2008 - 19 июля 2008
