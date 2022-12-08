Menu
Doom Patrol 2019 - 2023, season 4

Doom Patrol season 4 poster
Kinoafisha TV Shows Doom Patrol Seasons Season 4
Doom Patrol 16+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 8 December 2022
Production year 2022
Number of episodes 12
Runtime 12 hours 0 minute
"Doom Patrol" season 4 description

В 4 сезоне сериала «Роковой патруль» после сражения с Братством Зла герои чувствуют себя растерянными и подавленными. Победа одержана, но она не окончательная, да и ее цена оказалась слишком высокой. Ребятам предстоит научиться работать вместе и стать настоящей командой супергероев, если они собираются и дальше держаться на плаву в мире людей со сверхспособностями. Мадам Руж уже готовит новый план, пока Рита, Ларри, Джей, Клифф и Киборг разгребают последствия былых ошибок. Кроме того, над городом нависает совершенно новая угроза – некто сильный и загадочный, кто долго выжидал своего часа.

Series rating

7.6
Rate 20 votes
7.7 IMDb

"Doom Patrol" season 4 list of episodes.

Doom Patrol
Season 4 Episode 1
8 December 2022
Butt Patrol
Season 4 Episode 2
8 December 2022
Fame Patrol
Season 4 Episode 3
15 December 2022
Casey Patrol
Season 4 Episode 4
22 December 2022
Youth Patrol
Season 4 Episode 5
29 December 2022
Hope Patrol
Season 4 Episode 6
5 January 2023
Orqwith Patrol
Season 4 Episode 7
12 October 2023
Fame Patrol
Season 4 Episode 8
12 October 2023
Immortimas Patrol
Season 4 Episode 9
19 October 2023
Tomb Patrol
Season 4 Episode 10
26 October 2023
Portal Patrol
Season 4 Episode 11
2 November 2023
Done Patrol
Season 4 Episode 12
9 November 2023
