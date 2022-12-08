В 4 сезоне сериала «Роковой патруль» после сражения с Братством Зла герои чувствуют себя растерянными и подавленными. Победа одержана, но она не окончательная, да и ее цена оказалась слишком высокой. Ребятам предстоит научиться работать вместе и стать настоящей командой супергероев, если они собираются и дальше держаться на плаву в мире людей со сверхспособностями. Мадам Руж уже готовит новый план, пока Рита, Ларри, Джей, Клифф и Киборг разгребают последствия былых ошибок. Кроме того, над городом нависает совершенно новая угроза – некто сильный и загадочный, кто долго выжидал своего часа.