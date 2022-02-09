В 4 сезоне сериала «Разочарование» продолжается история свободолюбивой принцессы Бин, которая неустанно изводит титулованного отца и вечно попадает в переделки с двумя своими приятелями – демоном и эльфом. Герои нередко оказываются в опасности. Для короля его дочь стала настоящим разочарованием. Вместо того чтобы выйти замуж за влиятельного принца и помочь королевству Дримландия, находящему в упадке, Бин злоупотребляет спиртным, дерется как уличный мальчишка и даже промышляет воровством. Однако королю не следовало бы удивляться, ведь девушка копирует поведение родного отца.