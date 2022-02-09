Menu
Disenchantment 16+
Original title Part 4
Title Сезон 4
Season premiere 9 February 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"Disenchantment" season 4 description

В 4 сезоне сериала «Разочарование» продолжается история свободолюбивой принцессы Бин, которая неустанно изводит титулованного отца и вечно попадает в переделки с двумя своими приятелями – демоном и эльфом. Герои нередко оказываются в опасности. Для короля его дочь стала настоящим разочарованием. Вместо того чтобы выйти замуж за влиятельного принца и помочь королевству Дримландия, находящему в упадке, Бин злоупотребляет спиртным, дерется как уличный мальчишка и даже промышляет воровством. Однако королю не следовало бы удивляться, ведь девушка копирует поведение родного отца. 

Love is Hell
Season 4 Episode 1
9 February 2022
The Good, The Bad, and the Bum-Bum
Season 4 Episode 2
9 February 2022
The Cabinet of Dr. Chazzzzz
Season 4 Episode 3
9 February 2022
Goon Baby Goon
Season 4 Episode 4
9 February 2022
The Pitter-Patter of Little Feet
Season 4 Episode 5
9 February 2022
What to Expect When You're Expecting Parasites
Season 4 Episode 6
9 February 2022
The Unbearable Lightning of Bean
Season 4 Episode 7
9 February 2022
Spy Vs. Spy Vs. Spy
Season 4 Episode 8
9 February 2022
The Goo-Bye Girl
Season 4 Episode 9
9 February 2022
Bean Falls Apart
Season 4 Episode 10
9 February 2022
