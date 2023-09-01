Menu
Disenchantment 2018 - 2023, season 5

Original title Part 5
Title Сезон 5
Season premiere 1 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"Disenchantment" season 5 description

В 5-м сезоне сериала «Разочарование» завершается непростая история эксцентричной средневековой принцессы по имени Бин. Уже несколько лет девушка путешествует по миру в компании своих друзей – мистических существ Элфо и Люцика, сражаясь с разнообразными врагами и с собственным алкоголизмом. Однако теперь она должна вернуться в родной королевский замок, чтобы заявить о своих правах на престол. Героине придется наконец дать отпор собственной матери – жестокой и несправедливой королеве Дагмар. Но Бин пугает страшное пророчество: по словам оракула, она должна будет убить того, кого любит.

Series rating

6.9
Rate 16 votes
7.2 IMDb
"Disenchantment" season 5 list of episodes. TV series release schedule
Heads or Tails
Season 5 Episode 1
1 September 2023
Fish Out of Water
Season 5 Episode 2
1 September 2023
Electric Ladyland
Season 5 Episode 3
1 September 2023
I Hear Your Noggin, But You Can't Come In
Season 5 Episode 4
1 September 2023
Who Shot Elfo?
Season 5 Episode 5
1 September 2023
The Stience of Homemade Lightning
Season 5 Episode 6
1 September 2023
Gimme Gimme Shock Treatment
Season 5 Episode 7
1 September 2023
The Battle of Falling Water
Season 5 Episode 8
1 September 2023
Darkness Falls
Season 5 Episode 9
1 September 2023
Goodbye Bean
Season 5 Episode 10
1 September 2023
