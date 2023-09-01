В 5-м сезоне сериала «Разочарование» завершается непростая история эксцентричной средневековой принцессы по имени Бин. Уже несколько лет девушка путешествует по миру в компании своих друзей – мистических существ Элфо и Люцика, сражаясь с разнообразными врагами и с собственным алкоголизмом. Однако теперь она должна вернуться в родной королевский замок, чтобы заявить о своих правах на престол. Героине придется наконец дать отпор собственной матери – жестокой и несправедливой королеве Дагмар. Но Бин пугает страшное пророчество: по словам оракула, она должна будет убить того, кого любит.