Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Devils 2020 - 2022, season 2

Devils season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Devils Seasons Season 2

Devils 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 22 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 7 hours 20 minutes
"Devils" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Дьяволы» проходит четыре года с того времени, как Массимо Руджеро сумел сорвать план Доминика Моргана, связанный с евро. Правда, за это герой заплатил слишком высокую цену: он похоронил Софию. Массимо, ставший новым генеральным директором банка NYL, назначил в совет директоров группу китайских инвесторов, которые ведут холодную войну против Америки, желая полностью контролировать технологический сектор. Шаг за шагом Массимо находит схему и узнает, что китайцы собирают персональные данные о миллионах людей. Самым могущественным конкурентом NYL стал бывший наставник Массимо – Доминик Морган. 

Series rating

7.1
Rate 13 votes
7.2 IMDb
"Devils" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 2 Episode 1
22 April 2022
Episode 2
Season 2 Episode 2
22 April 2022
Episode 3
Season 2 Episode 3
29 April 2022
Episode 4
Season 2 Episode 4
29 April 2022
Episode 5
Season 2 Episode 5
6 May 2022
Episode 6
Season 2 Episode 6
6 May 2022
Episode 7
Season 2 Episode 7
13 May 2022
Episode 8
Season 2 Episode 8
13 May 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more