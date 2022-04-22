Во 2 сезоне сериала «Дьяволы» проходит четыре года с того времени, как Массимо Руджеро сумел сорвать план Доминика Моргана, связанный с евро. Правда, за это герой заплатил слишком высокую цену: он похоронил Софию. Массимо, ставший новым генеральным директором банка NYL, назначил в совет директоров группу китайских инвесторов, которые ведут холодную войну против Америки, желая полностью контролировать технологический сектор. Шаг за шагом Массимо находит схему и узнает, что китайцы собирают персональные данные о миллионах людей. Самым могущественным конкурентом NYL стал бывший наставник Массимо – Доминик Морган.