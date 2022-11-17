В 3 сезоне сериала «Прощай навсегда» безутешная вдова Джен просит свою новую подругу Джуди стать законным опекуном обоих сыновей и признается полиции, что она убила Стива. Однако ей приходится доказывать детективу Пересу, что она не блефует… ведь отыскать тело мужчины на месте захоронения не удается! Тем временем Пересу сообщают о поимке другого подозреваемого, и он решает помочь героине снять с себя вину, рискуя собственной карьерой. Джуди наконец возвращает свои картины, в рамах которых спрятаны деньги. Однако сюрпризы для двух подруг на этом не заканчиваются. Вскоре они приходят в себя в больнице после страшной аварии…