Dead to Me 2019 - 2022, season 3

Dead to Me 18+
Season premiere 17 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"Dead to Me" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Прощай навсегда» безутешная вдова Джен просит свою новую подругу Джуди стать законным опекуном обоих сыновей и признается полиции, что она убила Стива. Однако ей приходится доказывать детективу Пересу, что она не блефует… ведь отыскать тело мужчины на месте захоронения не удается! Тем временем Пересу сообщают о поимке другого подозреваемого, и он решает помочь героине снять с себя вину, рискуя собственной карьерой. Джуди наконец возвращает свои картины, в рамах которых спрятаны деньги. Однако сюрпризы для двух подруг на этом не заканчиваются. Вскоре они приходят в себя в больнице после страшной аварии…

7.9
7.9 IMDb
"Dead to Me" season 3 list of episodes. TV series release schedule
We've Been Here Before
Season 3 Episode 1
17 November 2022
We Need To Talk
Season 3 Episode 2
17 November 2022
Look at What We Have Here
Season 3 Episode 3
17 November 2022
Where Do We Go Now?
Season 3 Episode 4
17 November 2022
We Didn't Think This Through
Season 3 Episode 5
17 November 2022
We're Gonna Beat This Thing
Season 3 Episode 6
17 November 2022
Can We Be Honest?
Season 3 Episode 7
17 November 2022
We'll Find a Way
Season 3 Episode 8
17 November 2022
We're Almost Out Of Time
Season 3 Episode 9
17 November 2022
We've Reached the End
Season 3 Episode 10
17 November 2022
