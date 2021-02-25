Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Close Enough 2020, season 2

Close Enough season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Close Enough Seasons Season 2

Close Enough 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 25 February 2021
Production year 2021
Number of episodes 16
Runtime 5 hours 52 minutes
"Close Enough" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Ближе некуда» невероятные приключения миллениалов продолжаются. Пока Джош посещает тренажерный зал, Рэнди обнаруживает, что его родители живы и богаты. Бриджит, устав от легкомысленных мужчин, заводит отношения с призраком. Тем временем Алекс и Джош путешествуют во времени, чтобы спасти брак Алекса и Бриджит. А Джош, в свою очередь, оказывается неспособным защитить собственную семью. Карьера героев также не стоит на месте: Алекс пытается продвинуть свой роман, а Эмили и Бриджит пишут новую песню.

Series rating

7.7
Rate 11 votes
7.8 IMDb
Close Enough List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Josh Gets Shredded/Meet the Frackers
Season 2 Episode 1
25 February 2021
Sauceface/Houseguest from Hell
Season 2 Episode 2
25 February 2021
Joint Break/Cyber Matrix
Season 2 Episode 3
25 February 2021
Haunted Couch/Man Up
Season 2 Episode 4
25 February 2021
Handy/Birthdaze
Season 2 Episode 5
25 February 2021
Time Hooch/World's Greatest Teacher
Season 2 Episode 6
25 February 2021
Where'd You Go, Bridgette?/The Erotic Awakening of A.P. LaPearle
Season 2 Episode 7
25 February 2021
Men Rock!/Secret Horse
Season 2 Episode 8
25 February 2021
Handy
Season 2 Episode 9
25 February 2021
Birthdaze
Season 2 Episode 10
25 February 2021
Time Hooch
Season 2 Episode 11
25 February 2021
World's Greatest Teacher
Season 2 Episode 12
25 February 2021
Where'd You Go Bridgette?
Season 2 Episode 13
25 February 2021
The Erotic Awakening of A.P. LaPearle
Season 2 Episode 14
25 February 2021
Men Rock!
Season 2 Episode 15
25 February 2021
Secret Horse
Season 2 Episode 16
25 February 2021
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more