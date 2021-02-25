Во 2 сезоне сериала «Ближе некуда» невероятные приключения миллениалов продолжаются. Пока Джош посещает тренажерный зал, Рэнди обнаруживает, что его родители живы и богаты. Бриджит, устав от легкомысленных мужчин, заводит отношения с призраком. Тем временем Алекс и Джош путешествуют во времени, чтобы спасти брак Алекса и Бриджит. А Джош, в свою очередь, оказывается неспособным защитить собственную семью. Карьера героев также не стоит на месте: Алекс пытается продвинуть свой роман, а Эмили и Бриджит пишут новую песню.