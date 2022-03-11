Menu
Russian
Charmed 2018 - 2022, season 4

Charmed season 4 poster
Season premiere 11 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 13
Runtime 9 hours 45 minutes
В 4 сезоне сериала «Зачарованные» история трех сестер-ведьм продолжится. Мэл и Мэгги получают сообщение от мамы, которая просит их немедленно приехать к ней. Однако девушки не успевают вовремя: их родительница погибает. Героини уверены, что ее убили, вытолкнув из окна, однако сотрудники правоохранительных органов убеждены, что речь идет о суициде. Мэл и Мэгги планируют провести собственное расследование, в ходе которого узнают о своих магических способностях и… еще одной сестре, которую зовут Мэйси.

Not That Girl
Season 4 Episode 1
11 March 2022
You Can't Go Home Again
Season 4 Episode 2
18 March 2022
Unlucky Charmed
Season 4 Episode 3
25 March 2022
Ripples
Season 4 Episode 4
1 April 2022
The Sisterhood of the Traveling Sandwich
Season 4 Episode 5
8 April 2022
The Tallyman Cometh
Season 4 Episode 6
15 April 2022
Cats and Camels and Elephants, oh my...
Season 4 Episode 7
29 April 2022
Unveiled
Season 4 Episode 8
6 May 2022
Truth or Cares
Season 4 Episode 9
13 May 2022
Hashing it Out
Season 4 Episode 10
20 May 2022
Divine Secrets of the O.G. Sisterhood
Season 4 Episode 11
27 May 2022
Be Kind. Rewind.
Season 4 Episode 12
3 June 2022
The End Is Never the End
Season 4 Episode 13
10 June 2022
