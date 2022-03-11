В 4 сезоне сериала «Зачарованные» история трех сестер-ведьм продолжится. Мэл и Мэгги получают сообщение от мамы, которая просит их немедленно приехать к ней. Однако девушки не успевают вовремя: их родительница погибает. Героини уверены, что ее убили, вытолкнув из окна, однако сотрудники правоохранительных органов убеждены, что речь идет о суициде. Мэл и Мэгги планируют провести собственное расследование, в ходе которого узнают о своих магических способностях и… еще одной сестре, которую зовут Мэйси.