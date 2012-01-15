Menu
Call the Midwife 16+
Production year 2012
Country Great Britain
Episode duration 52 minutes
TV channel BBC One

Series rating

8.7
Rate 11 votes
8.6 IMDb
All seasons of "Call the Midwife"
Call the Midwife - Season 1 Season 1
6 episodes 15 January 2012 - 19 February 2012
 
Call the Midwife - Season 2 Season 2
8 episodes 20 January 2013 - 10 March 2013
 
Call the Midwife - Season 3 Season 3
8 episodes 19 January 2014 - 9 March 2014
 
Call the Midwife - Season 4 Season 4
8 episodes 18 January 2015 - 8 March 2015
 
Call the Midwife - Season 5 Season 5
8 episodes 17 January 2016 - 6 March 2016
 
Call the Midwife - Season 6 Season 6
8 episodes 22 January 2017 - 12 March 2017
 
Call the Midwife - Season 7 Season 7
8 episodes 21 January 2018 - 11 March 2018
 
Call the Midwife - Season 8 Season 8
8 episodes 13 January 2019 - 3 March 2019
 
Call the Midwife - Season 9 Season 9
8 episodes 5 January 2020 - 23 February 2020
 
Call the Midwife - Season 10 Season 10
7 episodes 18 April 2021 - 30 May 2021
 
Call the Midwife - Season 11 Season 11
8 episodes 2 January 2022 - 20 February 2022
 
Call the Midwife - Season 12 Season 12
8 episodes 1 January 2023 - 26 February 2023
 
Call the Midwife - Season 13 Season 13
8 episodes 7 January 2024 - 3 March 2024
 
Call the Midwife - Season 14 Season 14
8 episodes 5 January 2025 - 2 March 2025
 
Season 15
TBA
 
