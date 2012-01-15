Menu
Call the Midwife All seasons
Call the Midwife
16+
Production year
2012
Country
Great Britain
Episode duration
52 minutes
TV channel
BBC One
Series rating
8.7
11
votes
8.6
IMDb
All seasons of "Call the Midwife"
Season 1
6 episodes
15 January 2012 - 19 February 2012
Season 2
8 episodes
20 January 2013 - 10 March 2013
Season 3
8 episodes
19 January 2014 - 9 March 2014
Season 4
8 episodes
18 January 2015 - 8 March 2015
Season 5
8 episodes
17 January 2016 - 6 March 2016
Season 6
8 episodes
22 January 2017 - 12 March 2017
Season 7
8 episodes
21 January 2018 - 11 March 2018
Season 8
8 episodes
13 January 2019 - 3 March 2019
Season 9
8 episodes
5 January 2020 - 23 February 2020
Season 10
7 episodes
18 April 2021 - 30 May 2021
Season 11
8 episodes
2 January 2022 - 20 February 2022
Season 12
8 episodes
1 January 2023 - 26 February 2023
Season 13
8 episodes
7 January 2024 - 3 March 2024
Season 14
8 episodes
5 January 2025 - 2 March 2025
Season 15
TBA
