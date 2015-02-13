Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
Quotes
Kinoafisha
TV Shows
Bosch
Seasons
Bosch All seasons
Bosch
18+
Production year
2014
Country
USA
Episode duration
51 minutes
Streaming service
Amazon Prime Video
Series rating
7.3
Rate
10
votes
8.5
IMDb
Write review
All seasons of "Bosch"
Season 1
10 episodes
13 February 2015
Season 2
10 episodes
11 March 2016
Season 3
10 episodes
21 April 2017
Season 4
10 episodes
13 April 2018
Season 5
10 episodes
19 April 2019
Season 6
10 episodes
17 April 2020
Season 7
8 episodes
25 June 2021
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree