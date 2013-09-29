Menu
Bob's Burgers 2011 episode 7 season 4

A River Runs Through Bob
Season 4 / Episode 1 29 September 2013
Fort Night
Season 4 / Episode 2 6 October 2013
Seaplane!
Season 4 / Episode 3 3 November 2013
My Big Fat Greek Bob
Season 4 / Episode 4 10 November 2013
Turkey in a Can
Season 4 / Episode 5 24 November 2013
Purple Rain-Union
Season 4 / Episode 6 1 December 2013
Bob and Deliver
Season 4 / Episode 7 8 December 2013
Christmas in the Car
Season 4 / Episode 8 15 December 2013
Slumber Party
Season 4 / Episode 9 5 January 2014
Presto Tina-o
Season 4 / Episode 10 12 January 2014
Easy Commercial, Easy Gommercial
Season 4 / Episode 11 26 January 2014
The Frond Files
Season 4 / Episode 12 9 March 2014
Mazel Tina
Season 4 / Episode 13 16 March 2014
Uncle Teddy
Season 4 / Episode 14 23 March 2014
The Kids Rob a Train
Season 4 / Episode 15 30 March 2014
I Get Psy-chic Out of You
Season 4 / Episode 16 6 April 2014
The Equestranauts
Season 4 / Episode 17 13 April 2014
Ambergris
Season 4 / Episode 18 20 April 2014
The Kids Run Away
Season 4 / Episode 19 27 April 2014
Gene It On
Season 4 / Episode 20 4 May 2014
Wharf Horse (or How Bob Saves/Destroys the Town — Part I)
Season 4 / Episode 21 11 May 2014
World Wharf II: The Wharfening (or How Bob Saves/Destroys the Town -- Part II)
Season 4 / Episode 22 18 May 2014
Episode description

В 4 сезоне 7 серии сериала «Закусочная Боба» главный герой неожиданно выступает в роли обычного школьного учителя. Его предшественник заболел, а заменить его оказалось некем. В итоге Боб решает научить школьников различным премудростям кулинарии...

