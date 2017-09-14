Menu
Better Things 2016 - 2022 season 2

Season premiere 14 September 2017
Production year 2017
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"Better Things" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Все к лучшему» Сэм собирается на вечеринку. У героини складываются напряженные отношения с ее старшей дочерью Макс, которая встречается с Артуро, мужчиной почти на 20 лет старше нее. У Артуро раньше был роман с Мэйси, одной из подруг Сэм. Макс в итоге признается Сэм, что она хочет порвать эту связь, но боится. После вечеринки Сэм вместе с Артуро идет на улицу, где сообщает ему, что его отношения с Макс завершились. Спустя некоторое время Сэм и сама бросает своего бойфренда. Она заявляет, что слишком хороша для него, а он просто ужасно обращался с ней на протяжении всего их романа.

"Better Things" season 2 list of episodes. TV series release schedule
September
Season 2 Episode 1
14 September 2017
Rising
Season 2 Episode 2
21 September 2017
Robin
Season 2 Episode 3
28 September 2017
Sick
Season 2 Episode 4
5 October 2017
Phil
Season 2 Episode 5
12 October 2017
Eulogy
Season 2 Episode 6
19 October 2017
Blackout
Season 2 Episode 7
26 October 2017
Arnold Hall
Season 2 Episode 8
2 November 2017
White Rock
Season 2 Episode 9
9 November 2017
Graduation
Season 2 Episode 10
16 November 2017
