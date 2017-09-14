Во 2 сезоне сериала «Все к лучшему» Сэм собирается на вечеринку. У героини складываются напряженные отношения с ее старшей дочерью Макс, которая встречается с Артуро, мужчиной почти на 20 лет старше нее. У Артуро раньше был роман с Мэйси, одной из подруг Сэм. Макс в итоге признается Сэм, что она хочет порвать эту связь, но боится. После вечеринки Сэм вместе с Артуро идет на улицу, где сообщает ему, что его отношения с Макс завершились. Спустя некоторое время Сэм и сама бросает своего бойфренда. Она заявляет, что слишком хороша для него, а он просто ужасно обращался с ней на протяжении всего их романа.