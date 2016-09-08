Menu
Better Things
18+
Production year
2016
Country
USA
Episode duration
30 minutes
TV channel
FX
Series rating
6.6
Rate
10
votes
7.9
IMDb
Write review
All seasons of "Better Things"
Season 1
10 episodes
8 September 2016 - 10 November 2016
Season 2
10 episodes
14 September 2017 - 16 November 2017
Season 3
12 episodes
28 February 2019 - 16 May 2019
Season 4
10 episodes
5 March 2020 - 30 April 2020
Season 5
10 episodes
28 February 2022 - 25 April 2022
