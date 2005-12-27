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Бен 10 2005 - 2008 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Бен 10
Киноафиша Сериалы Бен 10 Сезоны Сезон 1
Ben 10 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 декабря 2005
Год выпуска 2005
Количество серий 13
Продолжительность сезона 4 часа 46 минут
О чем 1-й сезон сериала «Бен 10»

В 1 сезоне сериала «Бен 10» на планете Земля живет самый обычный подросток Бен Теннисон. Он путешествует по миру вместе со своей многочисленной семьей и очень любит ворчать по любому поводу. Но его жизнь переворачивается, когда на его голову с небес внезапно сваливается загадочный космический прибор. Выясняется, что это изобретение называется Омнитрикс и оно способно перевоплощать своего обладателя в десять разных обличий. Все эти существа – супергерои, обладающие уникальными способностями и силами. У каждого из них свой характер и свои особенности поведения. Бен начинает пробовать все образы на себе.

Рейтинг сериала

7.6
Оцените 20 голосов
7.6 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Бен 10»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
А потом было десять And Then There Were Ten
Сезон 1 Серия 1
27 декабря 2005
История о докторе Энима Washington B.C.
Сезон 1 Серия 2
13 января 2006
Чудовище Краккен The Krakken
Сезон 1 Серия 3
14 января 2006
В отставку навсегда Permanent Retirement
Сезон 1 Серия 4
21 января 2006
В гостях у тети Веры Hunted
Сезон 1 Серия 5
28 января 2006
Ловушка для туристов Tourist Trap
Сезон 1 Серия 6
4 февраля 2006
История с Кевином Kevin 11
Сезон 1 Серия 7
11 февраля 2006
Девица-робот против супергероя The Alliance
Сезон 1 Серия 8
18 февраля 2006
Хорошо смеется тот, кто смеется последним Last Laugh
Сезон 1 Серия 9
25 февраля 2006
Супергероиня Гвен Lucky Girl
Сезон 1 Серия 10
4 марта 2006
Проблемы роста A Small Problem
Сезон 1 Серия 11
11 марта 2006
Бен простудился Side Effects
Сезон 1 Серия 12
18 марта 2006
Дедушка и его тайны Secrets
Сезон 1 Серия 13
25 марта 2006
График выхода всех сериалов
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