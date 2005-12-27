Ben 10 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 декабря 2005
Год выпуска 2005
Количество серий 13
Продолжительность сезона 4 часа 46 минут
О чем 1-й сезон сериала «Бен 10»
В 1 сезоне сериала «Бен 10» на планете Земля живет самый обычный подросток Бен Теннисон. Он путешествует по миру вместе со своей многочисленной семьей и очень любит ворчать по любому поводу. Но его жизнь переворачивается, когда на его голову с небес внезапно сваливается загадочный космический прибор. Выясняется, что это изобретение называется Омнитрикс и оно способно перевоплощать своего обладателя в десять разных обличий. Все эти существа – супергерои, обладающие уникальными способностями и силами. У каждого из них свой характер и свои особенности поведения. Бен начинает пробовать все образы на себе.
Список серий 1-го сезона сериала «Бен 10»График выхода всех сериалов
А потом было десять And Then There Were Ten
Сезон 1 Серия 1
История о докторе Энима Washington B.C.
Сезон 1 Серия 2
Чудовище Краккен The Krakken
Сезон 1 Серия 3
В отставку навсегда Permanent Retirement
Сезон 1 Серия 4
В гостях у тети Веры Hunted
Сезон 1 Серия 5
Ловушка для туристов Tourist Trap
Сезон 1 Серия 6
История с Кевином Kevin 11
Сезон 1 Серия 7
Девица-робот против супергероя The Alliance
Сезон 1 Серия 8
Хорошо смеется тот, кто смеется последним Last Laugh
Сезон 1 Серия 9
Супергероиня Гвен Lucky Girl
Сезон 1 Серия 10
Проблемы роста A Small Problem
Сезон 1 Серия 11
Бен простудился Side Effects
Сезон 1 Серия 12
Дедушка и его тайны Secrets
Сезон 1 Серия 13
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