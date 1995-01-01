Menu
Kinoafisha
TV Shows
Poirot
Seasons
Poirot All seasons
Agatha Christie's Poirot
Production year
1989
Country
Great Britain
Episode duration
1 hour 30 minutes
TV channel
ITV
Series rating
8.7
Rate
10
votes
8.6
IMDb
Write review
All seasons of "Poirot"
Season 1
10 episodes
8 January 1989 - 19 March 1989
Season 2
9 episodes
7 January 1990 - 4 March 1990
Season 3
11 episodes
16 September 1990 - 10 March 1991
Season 4
3 episodes
5 January 1992 - 19 January 1992
Season 5
8 episodes
17 January 1993 - 7 March 1993
Season 6
4 episodes
1 January 1995 - 16 March 1997
Season 7
2 episodes
2 January 2000 - 19 February 2000
Season 8
2 episodes
20 April 2001 - 8 July 2001
Season 9
4 episodes
14 December 2003 - 26 April 2004
Season 10
4 episodes
1 January 2006 - 2 April 2006
Season 11
4 episodes
1 September 2008 - 22 September 2008
Season 12
4 episodes
3 January 2010 - 26 December 2011
Season 13
5 episodes
9 June 2013 - 13 November 2013
