Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poirot poster
Kinoafisha TV Shows Poirot Seasons

Poirot All seasons

Agatha Christie's Poirot
Production year 1989
Country Great Britain
Episode duration 1 hour 30 minutes
TV channel ITV

Series rating

8.7
Rate 10 votes
8.6 IMDb
Write review
All seasons of "Poirot"
Poirot - Season 1 Season 1
10 episodes 8 January 1989 - 19 March 1989
 
Poirot - Season 2 Season 2
9 episodes 7 January 1990 - 4 March 1990
 
Poirot - Season 3 Season 3
11 episodes 16 September 1990 - 10 March 1991
 
Poirot - Season 4 Season 4
3 episodes 5 January 1992 - 19 January 1992
 
Poirot - Season 5 Season 5
8 episodes 17 January 1993 - 7 March 1993
 
Poirot - Season 6 Season 6
4 episodes 1 January 1995 - 16 March 1997
 
Poirot - Season 7 Season 7
2 episodes 2 January 2000 - 19 February 2000
 
Poirot - Season 8 Season 8
2 episodes 20 April 2001 - 8 July 2001
 
Poirot - Season 9 Season 9
4 episodes 14 December 2003 - 26 April 2004
 
Poirot - Season 10 Season 10
4 episodes 1 January 2006 - 2 April 2006
 
Poirot - Season 11 Season 11
4 episodes 1 September 2008 - 22 September 2008
 
Poirot - Season 12 Season 12
4 episodes 3 January 2010 - 26 December 2011
 
Poirot - Season 13 Season 13
5 episodes 9 June 2013 - 13 November 2013
 
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more