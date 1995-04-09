Menu
8.7
IMDb Rating: 8.6
Poirot (1989 - 2013)
Agatha Christie's Poirot
18+
Drama
Crime
Detective
Production year
1989
Country
Great Britain
Total seasons
13 seasons
Episode duration
1 hour 30 minutes
TV channel
ITV
Runtime
105 hours 0 minute
Cast
Cast
Philip Jackson
Pauline Moran
Hugh Fraser
Zoë Wanamaker
David Suchet
Richard Durden
Series rating
8.7
votes
8.6
IMDb
Seasons
Season 1
1989,
10 episodes
Season 2
1990,
9 episodes
Season 3
1990,
11 episodes
Season 4
1992,
3 episodes
Season 5
1993,
8 episodes
Season 6
1995,
4 episodes
Season 7
2000,
2 episodes
Season 8
2001,
2 episodes
Season 9
2003,
4 episodes
Season 10
2006,
4 episodes
Season 11
2008,
4 episodes
Season 12
2010,
4 episodes
Season 13
2013,
5 episodes
TV Series reviews
No reviews
Stills
