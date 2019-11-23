Menu
Advokat Ardashev poster
1 poster
Kinoafisha TV Shows Advokat Ardashev

Advokat Ardashev (2019 - 2021)

Адвокат Ардашевъ 18+
Production year 2019
Country Russia
Total seasons 4 seasons
Episode duration 45 minutes
TV channel ТВ Центр
Runtime 12 hours 0 minute
Dmitriy Blokhin
Dmitriy Blokhin Антон Каширин
Anton Olegovitsj Habarov
Anton Olegovitsj Habarov Клим Пантелеевич Ардашев, адвокат
Andrey Ryklin
Andrey Ryklin Вениамин Доршт
Andrey Gradov
Andrey Gradov Ипполит Фон-Раевский
Boris Estrin Соломон Жих
Artem Melnichuk
Artem Melnichuk Цезарь Леечкин
Seasons
Advokat Ardashev - Season 1 Season 1
2019, 4 episodes
 
Advokat Ardashev - Season 2 Season 2
2020, 4 episodes
 
Advokat Ardashev - Season 3 Season 3
2020, 4 episodes
 
Advokat Ardashev - Season 4 Season 4
2021, 4 episodes
 
TV Series reviews
Анатолий Михеев 28 January 2025, 16:50
Замечательный сериал. Спокойный, неторопливый и с интересным сюжетом. Актеры играют хорошо. Костюмы, атмосфера. Погружаешься в то время. С удовольствием бы посмотрел продолжение если снимут.
Наталья Бушуева 2 September 2024, 20:59
Как же мне понравился,этот сериал ! Красота женского образа, мужская интеллегнтность,а какая речь...Жаль,что мало серий.Огромное удовольствие получила от просмотра.
Stills
