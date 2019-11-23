Menu
1 poster
Advokat Ardashev
Advokat Ardashev (2019 - 2021)
Адвокат Ардашевъ
18+
Detective
Production year
2019
Country
Russia
Total seasons
4 seasons
Episode duration
45 minutes
TV channel
ТВ Центр
Runtime
12 hours 0 minute
Dmitriy Blokhin
Антон Каширин
Anton Olegovitsj Habarov
Клим Пантелеевич Ардашев, адвокат
Andrey Ryklin
Вениамин Доршт
Andrey Gradov
Ипполит Фон-Раевский
Boris Estrin
Соломон Жих
Artem Melnichuk
Цезарь Леечкин
Cast and Crew
Series rating
0.0
Rate
6
votes
Write review
Seasons
Season 1
2019,
4 episodes
Season 2
2020,
4 episodes
Season 3
2020,
4 episodes
Season 4
2021,
4 episodes
TV Series reviews
Анатолий Михеев
28 January 2025, 16:50
Замечательный сериал. Спокойный, неторопливый и с интересным сюжетом. Актеры играют хорошо. Костюмы, атмосфера. Погружаешься в то время. С удовольствием бы посмотрел продолжение если снимут.
Наталья Бушуева
2 September 2024, 20:59
Как же мне понравился,этот сериал ! Красота женского образа, мужская интеллегнтность,а какая речь...Жаль,что мало серий.Огромное удовольствие получила от просмотра.
Reviews
Write review
Stills
